 مقدمة برامج تلفزيونية سابقة تشغل منصب وزير خارجية بلجيكا

قال المتحدث باسم الائتلاف الحاكم في بلجيكا جورج لويس بوشيه، إنه سيتم تعيين المذيعة التلفزيونية السابقة أدجا لبيب، كوزيرة للخارجية بعد استقالة صوفي فيلميس من هذا المنصب.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "تم اتخاذ القرار، وفي القريب العاجل سنتوجه للقاء ملك البلاد".

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ومن المتوقع أن يستقبل ملك بلجيكا فيليب، الوزيرة الجديدة يوم الجمعة لتؤدي اليمين الدستورية.

وسيحضر فعالية أداء القسم، رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو.

المصدر: نوفوستي