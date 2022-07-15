قال فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، معلقا على فرض كندا عقوبات جديدة ضد روسيا، إن هذه الدولة من أكثر دول العالم تمسكا بالروسفوبيا.

وأشار السيناتور الروسي، إلى وجود لوبي أوكراني قوي للغاية في هذه الدولة.

وأضاف البرلماني الروسي: "بعد الحرب العالمية الثانية، هرب إلى كندا عشرات الآلاف من المتعاونين الأوكرانيين الذين لطخوا أنفسهم في خدمة سلطات الاحتلال النازي. وخلال فترة فترة طويلة كانت ولا تزال من أكثر البلدان كراهية للروس. ومن المعروف أن تأثير الشتات الأوكراني قوي جدا على البرلمان وهياكل السلطة في كندا".

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ووفقا له، يبدو في بعض الأحيان أن "هذه ليست كندا، بل أوكرانيا -2"، وهي دائما تلهث في مقدمة قطار فرض العقوبات الغبية ضد روسيا.

في وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الكندية، إن سلطات هذه الدولة، أضافت قطاعات التعدين وبناء الماكينات والنقل إلى قائمة الصناعات الروسية الخاضعة للعقوبات على خلفية النزاع في أوكرانيا.

ومنعت كندا كذلك، تقديم بعض الخدمات الصناعية لقطاعات النفط والغاز والكيماويات وبناء الماكينات في روسيا.

المصدر: نوفوستي