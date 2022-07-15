لابيد يشكر السعودية على فتح مجالها الجوي

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، المملكة العربية السعودية على فتح مجالها الجوي، مؤكدا مواصلة العمل "من أجل اقتصاد إسرائيل وأمنها وصالح مواطنينا".

وقال لابيد في تصريح: "بعد طريق طويل من الدبلوماسية المكثفة والسرية مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، لدينا اليوم أخبار سارة. أعلنت سلطات الطيران السعودية أنها ستفتح المجال الجوي السعودي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية".

وذكر أنه "سبق هذا القرار التوقيع على "إعلان القدس"، وتعميق التزام أمريكا بأمن إسرائيل، ومحاربة البرنامج النووي الإيراني، ودفع مبادرات التطبيع في اتفاقيات إبراهيم وقمة النقب"، موجها الشكر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على "الزيارة التي حركت بلادنا بأكملها وعلى التزامه بقوة إسرائيل العسكرية والدبلوماسية، وأتمنى له التوفيق في قمة جدة".

وأضاف: "أشكر أيضا القيادة السعودية على فتح المجال الجوي السعودي. هذه ليست سوى الخطوة الأولى. سنواصل العمل بالكفالة اللازمة من أجل اقتصاد إسرائيل وأمنها وصالح مواطنينا".

بدورها، رحبت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي بقرار السعودية رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران التي تستخدم مجالها الجوي، معتبرة أنها "خطوة مهمة ستسمح بتعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول في الشرق الأوسط، وستقلل بشكل كبير أوقات الرحلات وتخفض الأسعار".

المصدر: RT + "أ ف ب"