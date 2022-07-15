على منوال بوتين.. الصين تسمي الولايات المتحدة "إمبراطورية الدجل والكذب"

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، الولايات المتحدة بممارسة الكذب في سياستها.

ووصف الدبلوماسي الصيني، في تغريدة على تويتر، الولايات المتحدة بإمبراطورية الدجل والكذب.

وقال: هي تكذب دائما. الولايات المتحدة إمبراطورية الدجل".

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في وقت سابق، وصف المتحدث الصيني، الولايات المتحدة بأنها أكثر الدول حروبا في تاريخ العالم، وأكبر تهديد للسلام والتطور على هذا الكوكب.

وتتطابق العبارة الصينية مع الوصف الذي أطلقه الرئيس الروسي على الولايات المتحدة الأمريكية في مارس الماضي مع بدء فرض الغرب عقوبات على روسيا على خلفية عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا

حينها قال بوتين في اجتماع حكومي: "لقد دعوتكم للحديث عن القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتمويل، وبالطبع العقوبات التي يفرضها علينا ما يسمى بالمجتمع الغربي، هذه إمبراطورية الأكاذيب، التي تعمل على فرض عقوبات ضد بلدنا".

المصدر: نوفوستي