داونينغ ستريت يقر بوجود "ثقافة سيئة وكره للنساء" أثناء رئاسة بوريس جونسون

اعترف داونينغ ستريت بأن رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون كان يترأس "ثقافة كريهة معادية للمرأة"، لكنه نفى أن يكون رئيس الوزراء نفسه هو المسؤول.

وفي فيلم وثائقي بثته قناة ITV تحت عنوان "بوريس جونسون: الصعود والسقوط"، تم عرض مزاعم بأن جونسون أحضر معه إلى داونينغ ستريت "ثقافة ذكورية للغاية"، وقال مصدر عمل في داونينغ ستريت: "إذا كنت أنثى تعمل هناك.. فذلك لم يكن مريحا على الإطلاق".

وردا على هذه المزاعم، قال غوتو هاري، مدير مكتب اتصالات جونسون، إن رئيس الوزراء المستقيل "حمل العبء بسبب السلوك السيئ للآخرين"، مضيفا: "المساعدون السابقون الذين كرسوا حياتهم لإسقاط رئيس الوزراء أشرفوا بالفعل على ثقافة بغيضة معادية للمرأة".

وأشار إلى أن "داونينج ستريت كان مكانا أفضل بكثير بدونهم.. الغالبية العظمى من المكتب الصحفي مكونة من النساء، وما يقرب من نصف المكتب الخاص وفي الواقع معظم الفرق الرئيسية في المركز العاشر هن نساء".

المصدر: "الإندبندنت"