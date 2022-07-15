دارت الأيام والتقت النظرات.. جندي مفرج عنه يواجه عسكريا أسره وتعرض على يديه لتعذيب مرير

من غير موعد، واجه أحد أفراد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، وكان من الأسرى المفرج عنهم، عسكريا أوكرانيا كان توعده بالموت وقام بتعذيبه أثناء أسره.

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وروى الجندي السابق في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن هذا العسكري الذي وقع الآن في الأسر، اقترب منه وطلب منه وهو يتوعد أن يتعاون معهم في تنفيذ عمل تخريبي.

وقال إنه رد قائلا: "أنا لن أفعل ذلك، وأفضل أن أموت بطلا على أن أُلحق العار بعائلتي وأهلي"، مشيرا إلى أن العسكري الأوكراني انهال عليه بالضرب على الرأس والظهر وفي كل مكان.

وتابع الرجل يروي قصته مشيرا إلى أنه سقط على الأرض والدماء تنزف فيما كانت يداه مقيدتين إلى الخلف، ثم قال متحدثا عن هذا العسكري الأوكراني: "جلس إلى جانبي وقال لي: أريد أن أراك وأنت تموت!".

وما كان من هذا العسكري الأوكراني بعد هذه المواجهة مع ضحيته إلا أن بكى وهو يطلب الصفح والعفو.

المصدر: RT