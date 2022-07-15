"اتركوا الحقائب واخرجوا"!.. ذعر على متن طائرة أمريكية والطاقم يأمر بإخلائها فورا

تعرض ركاب طائرة تابعة لخطوط "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية لحالة من الذعر، بعد اندلاع حريق مفاجئ وطلب طاقم الطائرة منهم ترك حقائبهم وإخلاء الطائرة على الفور.

وهبطت الرحلة التي كانت متجهة من كانساس سيتي بولاية ميسوري إلى دنفر بولاية كولورادو في الساعة 2.30 مساء يوم أمس عندما تم اكتشاف حريق على متن الطائرة، واتخذ الطاقم قرار الإخلاء.

ونشرت إحدى الراكبات مقطع فيديو على "تويتر" يظهر العديد من المضيفات وهن يصرخن خلال توجيه الركاب إلى وجهة الخروج ويطلبن منهم ترك الحقائب، وسط بكاء وصراخ الركاب.

وقد أكد الركاب أنه كان من الممكن رؤية الدخان يتصاعد من أسفل الطائرة.

وأكدت شركة "يونايتد إيرلاينز" الحادث في بيان، قائلة: "هبطت رحلة يونايتد رقم 1658 من مدينة كانساس بشكل طبيعي في دنفر وتوجهت إلى البوابة. وبسبب الدخان الذي يشير إلى ارتفاع درجة حرارة الفرامل، وتمكن الركاب الـ157 وأربعة من طاقمها من إخلاء الطائرة بسلام دون وقوع أي إصابات".

المصدر: "الإندبندنت"