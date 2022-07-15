طهران تستدعي القائم بالأعمال السويدي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي لإبلاغه باحتجاج طهران على قرار المحكمة السويدية ضد المواطن الإيراني حميد نوري، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.

وأشار القائم بالأعمال السويدي إلى إمكانية تقديم طلب استئناف الحكم، مبينا أنه سوف يوجه خطابا رسميا لستوكهولم من أجل ابلاغها بالاحتجاج الإيراني وإطلاعها على تفاصيل الأمر.



وكانت محكمة سويدية حكمت بالسجن المؤبد بحق نوري بتهم تتعلق بقضايا حقوق الإنسان وقضية إعدامات جماعية مزعومة في ثمانينات القرن الماضي.

وترفض طهران هذه الاتهامات، وترى أنها ادعاءات ملفقة من قبل جماعة "مجاهدي خلق" المعارضة التي تصنف ضمن الجماعات الإرهابية في إيران لتنفيذ عمليات اغتيال وأعمال الارهابية ضد مواطنين إيرانيين يصل عددهم لنحو 17 ألف ضحية بحسب السلطات الإيرانية.

وكانت الجماعة مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية قبل أن تشطب منها قبل عدة سنوات نتيجة العلاقات الوثيقة بين قيادات الجماعة والإدارات الأمريكية.

المصدر: RT