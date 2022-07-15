القوات الأوكرانية تقصف مدن وبلدات دونباس بالمدفعية والصواريخ

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية فتحت نيرانها في الساعة 7:00 صباحا على ياسينوفاتايا، الواقعة على مسافة 25 كلم شمال دونيتسك.

وتم استهداف البلدة بعشرة صواريخ "غراد" وخمس قذائف مدفعية من عيار 122 مم.

وفي الساعة 7.20 بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الأوكرانية 13 قذيفة أخرى من عيار 155 مم، على قرية دولوميتنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، تم الإبلاغ عن قصف نفس القرية بـ27 قذيفة مدفعية من عيار 155 مم وبـ14 قذيفة من عيار 122 مم وبـ39 قذيفة هاون من عيار 120 مم. وتقع القرية المذكورة على بعد 30 كلم من غولوفكا.

وقبل ذلك، أي في الساعة 1:00 ليلا، أطلقت القوات الأوكرانية النار على بانتيليمونوفكا، واستهدفتها بخمس قذائف مدفعية من عيار 155 مم. وبعد ذلك بساعة واحدة فقط تعرضت نفس المنطقة لضربتين بالمدفعية وتم استهدافها بعشر قذائف من عيار 122 مم.

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وفي الساعة الرابعة والنصف صباحا، تعرضت قرية زايتسوفو للقصف بـ6 قذائف من عيار 122 مم.

في ذات الوقت، قامت القوات الأوكرانية فجرا، بقصف المركز السكني ستاخانوف في جمهورية لوغانسك الشعبية، بـ6 قذائف من راجمات HIMARS الأمريكية.

المصدر: نوفوستي