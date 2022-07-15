قصف أوكراني يستهدف قرية حدودية في مقاطعة بريانسك الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز اليوم الجمعة، أن إحدى القرى الحدودية تعرضت لقصف مدفعي من الجانب الأوكراني.

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وكتب بوغوماز عبر "تلغرام": "اليوم (الجمعة) في الساعة الخامسة صباحا، أطلقت نيران مدفعية من أراضي أوكرانيا على قرية نيكيسليتسي الحدودية"، مضيفا أن القصف أدى إلى تضرر أحد خطوط الكهرباء دون أن يصاب أحد بأذى.

وأشار المسؤول إلى أن عناصر جميع خدمات الطوارئ موجودون في الموقع، وأن فريقا من الكهربائيين، توجه إلى هناك أيضا ليبدأ في ترميم الخط بعد انتهاء الأجهزة المختصة من عملها".

والشهر الماضي تعرضت قرية سوزيمكا في المقاطعة لقصف أوكراني أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية.

المصدر: "نوفوستي"