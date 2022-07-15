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بروفيسور أمريكي: العقوبات ضد روسيا مقبرة سياسية لزعماء أوروبا

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بروفيسور أمريكي: العقوبات ضد روسيا مقبرة سياسية لزعماء أوروبا
AFP
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قال البروفيسور ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بالولايات المتحدة، إن فرض العقوبات على روسيا أدى إلى استقالة الحكومة البلغارية.

وأضاف هانكي في حديث نقله موقع News.bg: "العقوبات ضد روسيا هي أحد أسباب سقوط الحكومة البلغارية. شهدت فرنسا انتخابات برلمانية وتكبد الرئيس ماكرون فيها خسائر فادحة. وبات حاليا ضعيفا مثل شولتس في ألمانيا. أصبحت العقوبات مقبرة سياسية. يجب على أوروبا أن توقف النزاع على الفور من خلال الدبلوماسية. العقوبات - غباء. لا تعمل ولم تنجح أبدا".

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وشدد الخبير على أن العقوبات المعادية لروسيا، بمثابة انتحار لاقتصادات الدول الأوروبية. وأشار إلى أن هذه العقوبات أثرت على دول الاتحاد الأوروبي بشكل أسوأ بكثير من تأثيرها على روسيا.

المصدر: نوفوستي

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