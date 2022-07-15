سفارة: الإعلام الأمريكي يواصل حملته لتشوية سمعة روسيا

يواصل الإعلام الأمريكي حملته لتشويه سمعة موسكو من خلال تضخيم التهديد الوهمي باستخدام الجيش الروسي للأسلحة البيولوجية، رغم أن واشنطن بالذات تتمتع بمثل هذه السمعة.

وقالت السفارة الروسية، في قناتها على تيليغرام، إن صحيفة Hill الأمريكية نشرت هذا الأسبوع مقالة كتبها أربعة أطباء من ذوي الخبرة في مجال المواد السامة وعلم الفيروسات، أشاروا فيها إلى أن موسكو قد تستخدم "أسلحة دمار شامل" في أوكرانيا.

وأضافت السفارة: "نؤكد أن الولايات المتحدة بالذات، وليس روسيا، هي التي تتمتع بسمعة مشوهة في هذا المجال. وقد قدمت وزارة الدفاع الروسية مرات عديدة أدلة دامغة موثقة على ذلك مع الإشارة إلى تقارير أمريكية".

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وحثت السفارة الروسية، الخبراء المحليين على التعرف على الوثائق الخاصة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة واستخلاص النتائج منها. وقالت: "نحث الخبراء المحليين على التفكير في سبب إعاقة الولايات المتحدة لمحاولات الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، لتعزيز نظام الاتفاقية البيولوجية لسنوات عديدة وعرقلة صياغة بروتوكول ملزم قانونًا لمعاهدة منع الأسلحة البيولوجية".

المصدر: نوفوستي