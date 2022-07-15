 
مباشر

"موديز": بيلاروس تأخرت عن سداد دينها الخارجي

أخبار العالم

Legion-Media Richard Levine
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tf7w

أعلنت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني عن تأخر بيلاروس عن سداد دينها الخارجي.

وأشارت الوكالة في بيان لها يوم الخميس، إلى انقضاء فترة التسهيلات، التي كان على بيلاروس خلالها أن تدفع 22.9 مليون دولار عن السندات الأوروبية لأجل عشر سنوات.

إقرأ المزيد
وكالة
وكالة "موديز": روسيا عاجزة عن سداد ديونها عن السندات الأوروبية

وأوضحت أن وزارة المالية البيلاروسية قامت بتسديد الدين بالعملة الوطنية، ولم يتمكن المستثمرون في السندات البيلاروسية من الحصول على عوائدهم.

وأضافت أن "سداد الدين بالروبل البيلاروسي يمثل تأخرا عن سداد الديون".

وكانت الحكومة البيلاروسية قد قررت في يونيو الماضي سداد الديون بالروبل البيلاروسي عبر مصرف "بيلاروس بنك".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا