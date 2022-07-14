البابا يؤكد ضرورة عدم التسامح بالمطلق مع "الغلمانية"

شدد البابا فرنسيس على ضرورة عدم التسامح بالمطلق مع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال أو العاجزين، مطالبا بـ"عدم إخفاء هذا الواقع".

وحذر البابا من هذا الأمر مرة أخرى خلال استقباله أعضاء مجموعات من الرهبانيات بالقصر الرسولي في الفاتيكان، الخميس.

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وقال: "أنتم ثلاث تجمعات دينية، وإحدى المشاكل، كما نعلم، الموجودة في كثير من الأحيان، هي مشكلة الإساءة الجنسية.. من فضلكم تذكروا جيدا عدم التسامح مطلقا مع استغلال الأطفال جنسيا، أو الأشخاص العاجزين".

وأضاف: "من فضلكم لا تخفوا هذه الحقيقة، نحن رجال دين، كهنة نساعد الناس على الوصول إلى يسوع، لا لنأكل الناس بشهواتنا".

وصرح البابا بأن "المسيء يدمر، يأكل، إذا جاز التعبير، من أسيئت معاملته بشهوته، فلا تسامح مع ذلك، ولا خجل من التنديد بأن هذا فعل شيئا وذاك فعل آخر".

وتابع قائلا: "يجب مرافقة المسيء لأنه آثم ومريض، لكن يجب حماية الآخرين".

واختتم بيرغوليو بالقول: "أرجوكم وأطلب منكم عدم التسامح مطلقا، فهذه الحالات لا تُحل بنقل المذنب، حتى إن كان النقل من قارة أخرى.. كلا".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء