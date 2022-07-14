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إسرائيل توافق على الخطوط العريضة لاتفاق تيران وصنافير

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إسرائيل توافق على الخطوط العريضة لاتفاق تيران وصنافير
Gettyimages.ru
إسرائيل توافق على الخطوط العريضة لاتفاق الجزر في البحر الأحمر
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ذكر موقع i24 news أن إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة للاتفاق مع الولايات المتحدة والسعودية ومصر، حول جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر .

وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن إسرائيل أعطت الولايات المتحدة اليوم "الضوء الأخضر" للمضي قدما في الاتفاق على تسوية هذه القضية.

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وتمهد هذه الخطوة الطريق للإعلان عن إجراءات التطبيع السعودية خلال زيارة بايدن للمملكة في نهاية الأسبوع، حسبما ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي.

وسيسمح الاتفاق بإبرام اتفاقية منفصلة بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن منح الإذن لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات الجوية إلى الشرق وخاصة إلى الهند والصين، ومنح رحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل إلى السعودية لحجاج إسرائيل حسب الموقع. 

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي

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