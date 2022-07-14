الكونغرس يضع شرطا لتسليم تركيا مقاتلات إف-16

تبنّى مجلس النواب الأمريكي تعديلا لميزانية الدفاع يقيّد تزويد تركيا بمقاتلات إف-16 الأمريكية.

ويتضمن التعديل ضمانات بعدم استخدام الطائرات لاقتحام المجال الجوي اليوناني.

وصوت 244 عضوا في الكونغرس لصالح التعديل، في حين رفضه 179 نائبا.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب بالكونغرس يوم الخميس على ميزانية دفاع تبلغ حوالي 850 مليار دولار.

وفي وقت لاحق، سيتعين على مجلس الشيوخ الموافقة عليها وبعد ذلك سيتعين على المجلسين تطوير نسخة موحدة من مشروع الميزانية.

المصدر: نوفوستي