نتنياهو لبايدن: العقوبات الاقتصادية ليست كافية ضد إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، في لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العقوبات الاقتصادية ضد طهران لم تعهد كافية، وهناك حاجة لخيار عسكري هجومي على إيران.

وأضاف نتنياهو: "لقد دعمنا بايدن في عدة أمور على مر السنين، نحن أصدقاء منذ حوالي أربعين عاما، لكن لتأمين الأربعين عاما القادمة يجب أن نتصدى للتهديد الإيراني، لأن العقوبات الاقتصادية لم تعد كافية، وهناك حاجة لخيار عسكري على إيران."

وقال: "لقد شكرته على الصداقة الشخصية العميقة بيننا وعلى التزامه الراسخ حقا بدولة إسرائيل وعلى حقيقة أنه عندما طلبت إضافة القبة الحديدية خلال العملية الأخيرة في غزة، أكمل المهمة وفعلها".

وتابع: "هذا هو موقفي، هذا هو التزامي، وآمل بشدة أن يكون هذا هو الموقف الأمريكي أيضا، قال بايدن إنه يوافق على هذه الأمور وأنا سعيد لسماع ذلك، وهذا ما سأفعله عندما أعود إلى رئاسة الوزراء".

المصدر: i24news