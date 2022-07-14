إسماعيل هنية: الشعب الفلسطيني لن يقع مرة أخرى في أوهام المفاوضات

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني لن يقع مجددا في حبائل الوهم وسراب المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم.

وعلّق هنية على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط، قائلا إن "محاولات الإدارة الأمريكية إعادة هندسة المنطقة من خلال دمج دولة إسرائيل فيها، ومنحها الأمن من خلال تشكيل تحالفات مع الحكومات العربية سوف تفشل، لأن موقف الشعوب في تلك الدول يعارض هذه التحالفات".

وبحسب هنية: "لن يقع الشعب الفلسطيني مرة أخرى في أوهام المفاوضات التي أضرت بالقضية الفلسطينية وانما الخيار الصحيح والأفضل هو الاستمرار في المقاومة حتى زوال الاحتلال ".

ودعا هنية إلى حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها، يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات.

وشدد على أن "خيار شعبنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل ويعود الشعب إلى وطنه".

المصدر: i24news