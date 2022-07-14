كييف تنفي المعلومات عن تحضيرها لضرب بيلاروس

نفت وزارة الدفاع الأوكرانية صحة المعلومات عن تحضيرها لضرب مواقع على أراضي بيلاروس.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الخميس، أنه "خلال الفترة الأخيرة تنشر وسائل الإعلام الروسية والبيلاروسية معلومات عن التحضيرات المزعومة للقوات الأوكرانية لتوجيه ضربات إلى مواقع على أراضي جمهورية بيلاروس".

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وأضاف البيان أن "مثل هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن في وقت سابق أن العسكريين الأوكرانيين حاولوا توجيه ضربة صاروخية إلى مواقع على الأراضي البيلاروسية، لكن القوات البيلاروسية اعترضت جميع الصواريخ.

المصدر: نوفوستي