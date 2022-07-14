زاخاروفا تدعو السفارة الأمريكية في كييف للاعتراف بأن الأسلحة الأمريكية تطيل أمد القتال في أوكرانيا

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سفارة الولايات المتحدة في كييف للاعتراف بأن الأسلحة التي تسلمها واشنطن لنظام كييف، تطيل أمد القتال وتقتل المدنيين في أوكرانيا.

ولفتت زاخاروفا عبر تيليغرام إلى أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية في أوكرانيا أصدرت إشعارا للأمريكيين في أوكرانيا تطالبهم فيه بالمغادرة فورا، وتجنب التجمعات والمناسبات العامة، حيث "يمكن أن يصبحوا أهدافا عسكرية للروس".

وأضافت أن "السفارة الأمريكية في أوكرانيا نسيت أن تضيف أن واشنطن تنقل أسلحة أمريكية إلى نظام كييف، مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ومقتل المدنيين".

المصدر: تاس