صحيفة أمريكية: أردوغان قد لا يقف إلى جانب الناتو في حال اندلاع حرب مع روسيا

رجح الصحفي دوغ باندو في مقال نشرته صحيفة The American Conservative، عدم انحياز تركيا للناتو في حال اندلاع حرب مع روسيا.

وقال باندو إنه يجب على الولايات المتحدة وبقية دول الناتو التوقف عن محاولة إرضاء تركيا.

وفي وقت سابق، قال أأوزغور بورسلي الأمين العام لحزب "وطن" التركي، إن الشعب التركي "ينتفض" ضد حلف شمال الأطلسي.

وذكرت صحيفة "أيدينليك" أن حزب وطن أطلق حملة واسعة لدفع أنقرة للانسحاب مع عضوية الناتو.

وفي نهاية مايو، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة ألغت وأرجأت عددا من التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، لأسباب تتعلق ببنود اتفاقية مونترو الخاصة باستبعاد السفن الحربية من البحر الأسود.

المصدر: The American Conservative