 
مباشر

صحيفة أمريكية: أردوغان قد لا يقف إلى جانب الناتو في حال اندلاع حرب مع روسيا

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: أردوغان قد لا يقف إلى جانب الناتو في حال اندلاع حرب مع روسيا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tf64

رجح الصحفي دوغ باندو في مقال نشرته صحيفة The American Conservative، عدم انحياز تركيا للناتو في حال اندلاع حرب مع روسيا.

وقال باندو إنه يجب على الولايات المتحدة وبقية دول الناتو التوقف عن محاولة إرضاء تركيا.

وفي وقت سابق، قال أأوزغور بورسلي الأمين العام لحزب "وطن" التركي، إن الشعب التركي "ينتفض" ضد حلف شمال الأطلسي.

وذكرت صحيفة "أيدينليك" أن حزب وطن أطلق حملة واسعة لدفع أنقرة للانسحاب مع عضوية الناتو.

وفي نهاية مايو، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة ألغت وأرجأت عددا من التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، لأسباب تتعلق ببنود اتفاقية مونترو الخاصة باستبعاد السفن الحربية من البحر الأسود.

المصدر: The American Conservative

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا