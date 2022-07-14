الهند تسجل أول إصابة بجدري القردة

سجلت الهند اليوم الخميس أول إصابة بجدري القردة في ولاية كيرلا جنوبي البلاد، لدى عائد من دولة الإمارات.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مدير الصحة في ولاية كيرلا قوله: "تم رصد أول إصابة بفيروس جدري القردة، إنه مسافر من الإمارات العربية المتحدة، وقد وصل إلى الولاية في 12 يوليو، ويتم اتخاذ جميع التدابير وفقا للإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية".





وصرحت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.

ويعتقد الخبراء أن انتشار جدري القردة في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.

المصدر: تايمز أوف إنديا