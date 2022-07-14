وصف نائب مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، بيان كييف حول دور الأسلحة الغربية، والذي يزعم أنه يغير مسار الصراع في أوكرانيا، بأنه مجرد وهم.

وفي وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانييلوف، إن الأسلحة الغربية المقدمة إلى كييف تعمل بالفعل على تغيير مسار الصراع ونزع تفوق الجيش الروسي.

وقال شيريميت لوكالة نوفوستي: "لقد شعرت كييف بالحماس الشديد عندما تحدثت عن دور وأهمية الأسلحة الغربية. لا يجب أن تعيشوا في الأوهام. لدينا استجابة جديرة بكل التطورات العسكرية الغربية، وسوف تبدد روسيا بمهارة الأسطورة حول حصرية وفعالية الأسلحة الغربية، كما فعلت بالفعل مع الطائرات التركية المسيرة".

وشدد النائب على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لتدمير المدنيين لن يمر دون عقاب. وشدد النائب على أنه "في غضون ذلك، دعوا الدول الغربية تكشف عن إمكاناتها العسكرية، والتي سنقوم بتدميرها بنجاح في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي