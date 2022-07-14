موسكو: نعوّل على إسرائيل أن تتحلى بالحكمة تجاه طلب واشنطن تسليح كييف

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن أمله في أن تتحلى القيادة الإسرائيلية بما يكفي من الحكمة، وتتخذ القرار الصحيح تجاه مطالبات واشنطن بتزويد كييف بالسلاح.

وقال بوغدانوف: "آمل أن تتحلى القيادة الإسرائيلية بما يكفي من الحكمة للتصرف بشكل صحيح وبناء على طبيعة العلاقات مع روسيا".

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي في وقت سابق بأن الرئيس جو بايدن يعتزم مناشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

يشار إلى أن إسرائيل لم تزود كييف من قبل بالأسلحة، ولم تلتحق بالعقوبات الغربية ضد روسيا.

المصدر: RT