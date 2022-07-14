الكرملين يعلق على خطط كازاخستان لقبول الشركات التي غادرت روسيا

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر خطط كازاخستان لتهيئة الظروف لاستقبال الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا أمرا طبيعيا تماما.



وقال بيسكوف: "إنه أمر طبيعي تماما عندما تحاول أي دولة في العالم تهيئة ظروف مريحة للمستثمرين الأجانب، جميع البلدان، بما في ذلك بلدنا، تحاول القيام بذلك، إنها مسألة أخرى الآن، بالطبع، تحت ضغط غير مسبوق تماما من الخارج، العديد من الشركات مضطرة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وللأسف، الواقع الذي نعيش ونعمل فيه".

وأصدر رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، تعليمات بتهيئة الظروف لنقل الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا، ووفقا له، فإن هذا سيمنح كازاخستان فرصا جيدة لزيادة إنتاج السلع.

المصدر: نوفوستي