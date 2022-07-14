سنغافورة تعلق على استضافتها للرئيس السيريلانكي الهارب

علقت وزارة الخارجية السنغافورية، اليوم الخميس، على الأخبار المتداولة حول توجه الرئيس السريلانكي المنتهية ولايته، غوتابايا راجاباكسا، إلى أراضيها لطلب اللجوء.

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وكتبت الخارجية السنغافورية في بيان على موقعها: "ردا على استفسارات وسائل الإعلام، تم تأكيد السماح للسيد راجاباسكا بالدخول إلى سنغافورة في زيارة خاصة".

وتابع البيان: "لم يطلب (راجاباسكا) اللجوء، ولم يمنح أي حق باللجوء، ولا تقبل سنغافورة عموما طلبات اللجوء".

وكانت وسائل إعلام سيريلانكية أفادت في وقت سابق اليوم بأن راجاباكسا غادر جزر المالديف متوجها إلى سنغافورة، فيما رجح مسؤول مالديفي أن يكون راجابكسا متوجها إلى السعودية.

وافترضت القناة التلفزيونية "Republic TV" أن يتم منح راجاباكسا حق اللجوء في سنغافورة.

المصدر: "سبوتنيك"