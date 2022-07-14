كيشيدا يعترف بوجود مشاكل خلال توفير سلامة وأمن شينزو آبي

أقر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بوجود مشاكل خلال توفير الحماية لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي الذي قتل في هجوم في مدينة نارا.

وأعلن كيشيدا عزمه دراسة ملابسات الحادث بالتفصيل بأسرع وقت ممكن، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع المتعلق بتوفير الحماية الشخصية للشخصيات المهمة، بما في ذلك من دول أخرى.

وأضاف: "أنا آخذ هذا الحادث على محمل الجد. بصراحة، أعتقد أن هناك مشاكل مع ضمان الأمن. في الوقت الحالي تقوم لجنة الأمن العام ووكالة الشرطة الوطنية بتحليل الموضوع وتحديد المشاكل. وتم الإبلاغ كذلك عن النظر في اتخاذ تدابير محددة. ومع ذلك، أود أن يتم تحليل الموقف بالتفصيل، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح ما يجب تصحيحه في مجال توفير الأمن، بما في ذلك في مجال توفير حماية الشخصيات المهمة من جميع أنحاء العالم، في أقرب وقت ممكن".

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في يوم 8 يوليو الجاري، تعرض شينزو آبي، لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في تجمع انتخابي بمدينة نارا. ونقل آبي في الحال إلى المستشفى فاقدا للوعي وكان في حالة حرجة، ليتوفى هناك.

المصدر: نوفوستي