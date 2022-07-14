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زابوروجيه تحدد موعدا تقريبيا للاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا

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زابوروجيه تحدد موعدا تقريبيا للاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا
Sputnik
مدينة ميليتوبول بجنوب مقاطعة زابوروجيه
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قال يفغيني باليتسكي رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيه، إنه من المقرر إجراء استفتاء شعبي في الثلث الأول من سبتمبر حول الانضمام إلى روسيا.  

وأضاف: "بقرار من الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة  زابوروجيه، سيتم تنظيم استفتاء في بداية الخريف المقبل. لم يتم تحديد الموعد بشكل دقيق جدا، على الأغلب سيتم في الثلث الأول من شهر سبتمبر، طبعا إذا توفرت لدينا الإمكانيات اللازمة لذلك. نحن في هذه الحالة نأمل بشدة أن نحصل على دعم معين من روسيا فيما يتعلق بالأمن".

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وأشار إلى أن سكان المقاطعة يريدون الوضوح فيما يتعلق بوضعهم، ويريدون "بقاء روسيا في المنطقة" وهم يخشون من عودة الرعب الذي شهدوه على مدى السنوات الثماني الماضية.

وقال إن "الاستفتاء سيتم وفقا للمعايير والأعراف الموجودة في العالم اليوم، وعلى أساس الممارسات الموجودة في العالم، بما في ذلك في أوكرانيا".

وأشار إلى أنه سيتم في الأيام القريبة المقبلة وضع وصياغة قواعد عملية انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا. وسيتم خلالها وضع طريقة تنفيذ الاستفتاء والاستمارة اللازمة لذلك.

المصدر: تاس

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