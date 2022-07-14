 بيسكوف: الاتصال مع المفوضية الأوروبية حول كالينينغراد سيستمر

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن العمل والاتصال مع المفوضية الأوروبية حول الترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد، سيتواصل لوجود عدة مسائل يجب حلها بواسطة الحوار.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "سيستمر العمل والتواصل في كافة الأحوال، لأنه لا تزال هناك عدة مواضيع يجب العثور على حلول لها عبر الحوار".

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في وقت سابق قال حاكم مقاطعة كالينينغراد أنطون أليخانوف إنه تم حل مشكلة الترانزيت إلى كالينينغراد بنسبة 80 ٪.

يوم أمس الأربعاء، نشرت المفوضية الأوروبية توضيحات بشأن العقوبات، ذكرت فيها أن الترانزيت بالسكك الحديدية إلى كالينينغراد مسموح به لكن مع الالتزام بعدة شروط.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن ترانزيت البضائع الروسية الخاضعة للعقوبات يبقى ممنوعا بوسائط النقل البري - الشاحنات، ويسمح بالمرور بالسكك الحديدية مع مراعاة المراقبة اللازمة.

المصدر: نوفوستي