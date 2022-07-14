وزير الدفاع الهنغاري يوعز برفع الجاهزية القتالية للجيش

صرح وزير الدفاع الهنغاري، كريستوف سالاي بروبروفنيكي، بأنه أمر برفع الاستعداد القتالي للقوات المسلحة وإجراء تدريبات مكثفة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وجاء ذلك في تصريحات للوزير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الوزير: "حتى الآن، نفذ الجيش الهنغاري أعمالا أقل كثافة، ومهام عادية في أوقات السلم، إلا ان ذلك يتغير الآن.. من أجل حماية السلام، أمرت قائد القوات المسلحة الهنغارية، رومولوس روسين سيندي، بالاستعداد لرفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، وهو ما يعني تدريب الجنود، خلال الأسابيع والأشهر القادمة، بشكل مكثف في وحدات أكبر بعدة أجزاء من البلاد. على أن يتسارع التدريب، ويستمر استدعاء مزيد من جنود الاحتياط، حيث تواجه البلاد تحديات أمنية غير مسبوقة، بسبب الصراع المستمر في أوكرانيا المجاورة، وكذلك المهاجرين غير الشرعيين الذين يلجؤون للعنف، ويحاصرون الحدود الجنوبية للبلاد".

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وبحسب الوزير، فإن "الجميع في أوروبا يردون على هذا: بريطانيا أعلنت تعبئة قواتها، وسلوفاكيا أعلنت حالة الطوارئ، وبولندا تزيد من استعدادها"، لهذا فعلى هنغاريا أن "تسلح نفسها"، حيث قال سالاي بوبروفنيكي: إن الدفاع الوطني الحديث، الذي يستجيب بشكل فوري وفعال للتحديات، يضمن أن تكون أيامنا هادئة وليالينا سلمية".

وكان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، قد صرح في وقت سابق بأن بودابست بحاجة إلى زيادة القدرات العسكرية للبلاد.

المصدر: نوفوستي