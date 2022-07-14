لابيد يعلن أن طائرات إسرائيلية ستسافر إلى السعودية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، أن طائرات إسرائيلية ستسافر إلى السعودية، مشددا على أن السعودية مهمة لإسرائيل ولاستقرار الشرق الأوسط.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال لابيد: "نبعث لدول الشرق الأوسط رسائل سلام. إسرائيل تريد السلام ولن نتراجع قيد أنملة عن أمننا"، مؤكدا أن "كل دولة تريد السلام نقول لها أهلا بكم".

وطلب لابيد من بايدن نقل رسالة إلى السعودية التي سيزورها يوم غد الجمعة، قائلا: "سيدي الرئيس أطلب منك نقل رسالة بأن يدنا ممدودة للسلام ونحن مستعدون لمشاركة خبراتنا العلمية"، مضيفا: "إذا العالم فهم أننا سندافع عن أنفسنا وقيمنا فالسلام سيحل".

المصدر: RT