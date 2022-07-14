زاخاروفا تتحدث عن طموحات تراس "العدوانية"

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريح وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس حول نيتها "ضمان هزيمة روسيا" في أوكرانيا، تدل على "طموحاتها المرضية وعدوانيتها الشديدة".

وأضافت زاخاروفا عند التعليق على مقال كتبته تراس ذكرت فيه أن أحد أهدافها الرئيسية إذا تم انتخابها لمنصب رئيس الوزراء، هو "هزيمة روسيا" في أوكرانيا: "مثل هذه التصريحات تتحدث عن عدوانيتها الشديدة وطموحاتها المرضية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الوضع في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وفي مجال الأمن، يستمر في التدهور.

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وترى زاخاروفا أنهم يلجأون في بريطانيا "إلى هذا الخطاب المعادي لروسيا، وإلى اللهجة العدائية الشرسة لكي يتجنبوا شرح ما حدث للناخبين، ولماذا اتخذ (السياسيون) قرارات أضرت بحياة البريطانيين".

وصل ستة مرشحين إلى الجولة الثانية من انتخابات رئيس الوزراء البريطاني، بعد حصولهم على الثلاثين صوتا المطلوبة: وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، ونائب وزير التجارة الدولية بيني موردونت، ووزيرة الخارجية ليز تراس، ورئيس لجنة مجلس العموم توم توجندهات، والنائب السابق لوزير الدولة لشؤون المرأة والمساواة كيمي بادنوك والمدعي العام لإنجلترا وويلز سويلا برافرمان.

المصدر: نوفوستي