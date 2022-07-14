الدفاع الروسية: تدمير فصيلة من مدافع M777 أمريكية الصنع في شمال شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير فصيلة من مدافع M777 أمريكية الصنع في مقاطعة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا، وإسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين فوق دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الخميس، إنه في إطار مكافحة البطاريات، تم تدمير بطارية من راجمات الصواريخ في منطقة سلافيانسك، وفصيلة منها في منطقة أخرى في أراضي دونيتسك، بالإضافة إلى فصيلة من مدافع هاوتزر M-777 أمريكية الصنع في مواقع إطلاق النار في خاركوف.

وأضاف كوناشينكوف أنه بعد ظهر أمس الأربعاء، دمرت صواريخ عالية الدقة من طراز "كاليبر" أطلقت من البحر، راجمات صواريخ تابعة للواء المدفعية 45 كانت مخبأة في حظائر طائرات على أرض مصنع في زابوروجيه.

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كما دمرت القوات الجوية الروسية خلال يوم بأسلحة عالية الدقة أربعة مراكز قيادة، وثلاثة مستودعات ذخيرة، ومستودع وقود للمعدات العسكرية، وكذلك قوات ومعدات عسكرية في 21 منطقة.

وضرب الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 19 موقع قيادة، ووحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 232 منطقة.

وأسقطت مقاتلات روسية خلال معارك جوية طائرة أوكرانية من طراز Su-24 وأخرى من طراز MiG-29 في سماء دونيتسك.

ودمرت الدفاعات الجوية الروسية 12 طائرة بدون طيار أوكرانية، كما اعترضت صاروخين باليستيين من طراز Tochka-U وست قذائف من راجمات لبصواريخ "أوراغان".

وأكد كوناشينكوف أن القوات الأوكرانية تواصل تكبد خسائر جسيمة، حيث بلغت الخسائر الناجمة عن ضربات بأسلحة عالية الدقة لنقاط تمركز مؤقتة لأربعة تشكيلات منها في مقاطعة نيكولاييف وجمهورية دونيتسك، 1000 فرد وأكثر من 100 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأدت ضربة جوية استهدفت نقطة تمركز مؤقتة لكتيبة تابعة للواء الآلي 14، تضم قوميين ومرتزقة أجانب، في منطقة بلدة تشاسوف يار في دونيتسك، إلى مقتل 43 مسلحا وإصابة نحو 170 بجروح، فيما قتل 30 مسلحا وأصيب 37 آخرون جراء ضربة صاروخية روسية استهدفت نقطة تمركز مؤقتة للكتيبة 97 التابعة للواء 60 الآلي في زابوروجيه.

ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 249 طائرة أوكرانية، و137 مروحية، و1534 طائرة بدون طيار، و354 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4050 دبابة ومدرعة أخرى، و744 راجمة صواريخ و3145 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و4292 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية