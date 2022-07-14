قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تتقدم في عدة محاور

تتقدم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية في عدة اتجاهات بما في ذلك مناطق كوراخوفو وباخموت، المعروفة سابقا باسم أرتيموفسك، وأفدييفكا، وفقا لخريطة نشرها مقر الدفاع بالجمهورية.

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وقالت قناة تلغرام التابعة لمقر دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية: "قواتنا تواصل هجومها في عدة اتجاهات".

يشار إلى أن المدن والبلدات القريبة من خطوط النار في جمهورية دونيتسك الشعبية تتعرض باستمرار لقصف الجيش الأوكراني ما دفع قوات الجمهورية إلى التقدم لتحرير ما تبقى من أراضي البلاد، وأيضا لإبعاد خطر النيران الأوكرانية عن المدنيين.

المصدر: تاس