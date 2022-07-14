 
مباشر

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تتقدم في عدة محاور

أخبار العالم

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تتقدم في عدة محاور
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tf28

تتقدم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية في عدة اتجاهات بما في ذلك مناطق كوراخوفو وباخموت، المعروفة سابقا باسم أرتيموفسك، وأفدييفكا، وفقا لخريطة نشرها مقر الدفاع بالجمهورية.

إقرأ المزيد
تحرير قرية بوغوروديشنوي في دونيتسك والتقدم باتجاه تحرير سلافيانسك
تحرير قرية بوغوروديشنوي في دونيتسك والتقدم باتجاه تحرير سلافيانسك

وقالت قناة تلغرام التابعة لمقر دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية: "قواتنا تواصل هجومها في عدة اتجاهات".

يشار إلى أن المدن والبلدات القريبة من خطوط النار في جمهورية دونيتسك الشعبية تتعرض باستمرار لقصف الجيش الأوكراني ما دفع قوات الجمهورية إلى التقدم لتحرير ما تبقى من أراضي البلاد، وأيضا لإبعاد خطر النيران الأوكرانية عن المدنيين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا