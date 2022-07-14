تقرير: أموال إدارة الهجرة الأمريكية مهددة بالنفاد

قال موقع "أكسيوس" إن الأموال ستنفد من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية قبل أكتوبر ما لم تسحب وزارة الأمن الداخلي ملايين الدولارات من برامج أخرى، وذلك وسط زيادة المهاجرين على الحدود.

وقالت مصادر للموقع إنه من المتوقع تحويل حوالي 100 مليون دولار من ميزانية خفر السواحل إلى إدارة الهجرة والجمارك ICE، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق حوالي 80 مليون دولار عن طريق نقل أموال ICE الحالية داخليا.

وذكرت المصادر أن طلب إدارة الهجرة للحصول على المزيد من الأموال هو الأكبر، ولكنه ليس الوحيد المقدم إلى وزارة الأمن الداخلي.

ويأتي هذا الطلب وسط تحول في الإدارة نحو إيجاد بدائل للاحتجاز في مواجهة عدد قياسي من الوافدين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويسجل ما يقرب من 300 ألف مهاجر حاليا في برامج التتبع المتعاقد عليها، وفقا للبيانات الداخلية التي اطلع عليها "أكسيوس"، ولا يشمل ذلك أزواج المهاجرين الإضافيين أو الأطفال الذين عبروا مع المسجلين.

المصدر: axios