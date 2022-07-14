استقالة رئيسة وزراء إستونيا من منصبها

أعلنت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها لإفساح المجال من أجل تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وستعقد جلسة استثنائية للبرلمان غدا الجمعة للمطالبة بتفويض للائتلاف الحكومي الجديد مع حزب الوطن المحافظ الصغير "الإسماع" والحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض.

وقال كلاس في بيان إنه من أجل تشكيل حكومة جديدة، فإن الحكومة الحالية بحاجة إلى الاستقالة، مضيفة: "لقد اقترحت عقد البرلمان الاستثنائي يوم الجمعة، حيث سأطلب تفويضا للائتلاف الحكومي الجديد".

I will form a new government. According to the constitution, I just announced that the current government will resign.



I’ve proposed to convene extraordinary parliament sitting on Friday, where I'll ask for a mandate for the new government coalition.



📎 https://t.co/ASqE7zmaQT — Kaja Kallas (@kajakallas) July 14, 2022

ستحصل الأحزاب الثلاثة معا على أغلبية في المجلس التشريعي المكون من 101 مقعد. وتعني الصفقة أن كلاس، وهي أول رئيسة وزراء في إستونيا، ستتجنب حكم حكومة أقلية من حزب واحد.

المصدر: "يورو نيوز"