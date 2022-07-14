القوات الروسية تكتشف ورشة سرية لتصنيع السلاح في مقاطعة زابوروجيه

قال مصدر في المكتب الصحفي للحرس الوطني الروسي، إن قوات الحرس اكتشفت ورشة سرية لتصنيع السلاح في مقاطعة زابوروجيه، وتمت خلال ذلك مصادرة كمية كبيرة من السلاح.

وأضاف المصدر: "في أحد المراكز السكنية بمقاطعة زابوروجيه، عثر رجال الحرس الوطني في دار تعود ملكيتها لعسكري عامل بالجيش الأوكراني، على ورشة سرية مموهة لتصنيع وتعديل السلاح وإنتاج الذخيرة".

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وتم خلال العملية العثور ومصادرة قاذفين يدويين للقذائف المضادة للدبابات، وصاروخين موجهين مضادين للدروع، وقذائف من عيارات مختلفة، وثلاث بنادق صيد، و 23 قنبلة يدوية، وأكثر من 12.5 ألف طلقة للأسلحة النارية الفردية وخمسة كيلوغرامات من البارود وملابس عسكرية للقوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي