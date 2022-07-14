عودة السلطات البلدية المركزية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الروسي بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، عن استعادة السلطات البلدية المركزية كافة سلطاتها على جميع أنحاء الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية بأوكرانيا.

وتابعت الإدارة العسكرية في بيان لها أنه "بفضل الدعم الإنساني والإداري في جميع المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، تمت اليوم استعادة الحكومة البلدية المركزية لسلطاتها، وتم توفير الإمدادات الغذائية".

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وأضافت وزارة الدفاع أن الحياة بدأت تدب في الأسواق وخدمات المدينة بدأت في العودة إلى مسارها الطبيعي تدريجيا، بينما يعمل السكان المحليون، بالتعاون مع عناصر الجيش، على ترميم البنى التحتية المدمرة، ويأملون في أن ينتهي كل شيء قريبا، وتعود الحياة السلمية الطبيعية إلى المدن والبلدات.

كذلك أضاف البيان أن الجنود الروس يقومون بدوريات قتالية في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، ويساعدون السكان في حل المشكلات اليومية، حيث أبلغت وزارة الدفاع الروسية أن "العسكريين الروس قاموا بتسليم 100 طن من المساعدات الإنسانية للمدنيين في القرى المحررة خلال العملية العسكرية في منطقة خاركوف".

وبحسب الوزارة، تستقبل منطقة خاركوف عدة مئات من الأطنان من البضائع الإنسانية من روسيا شهريا، وتصل قوافل المساعدات الإنسانية أسبوعيا، حيث تجلب الشاحنات "اللحوم والأسماك المعلبة والزبدة والملح والسكر والمعكرونة وغيرها من المنتجات. ودائما ما يكون أكثر من ثلث الشحنات من الدقيق".

المصدر: إنترفاكس