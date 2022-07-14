القوات المتحالفة تسيطر ميدانيا على مدينة سيفيرسك
قال دانييل بيزسونوف نائب وزير الإعلام بجمهورية دونيتسك الشعبية، في حديث تلفزيوني، إن مدينة سيفيرسك باتت تحت السيطرة الميدانية لقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والجيش الروسي.
وأضاف نائب الوزير: "وفقا لتصريحات بعض المسؤولين بجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك وفقا لمصادرنا العسكرية، يدور القتال عند أطراف سيفيرسك، أي في الواقع باتت هذه المدينة تحت سيطرتنا العملياتية".
وتابع نائب الوزير القول: "هذا يعني أن نيران قواتنا يمكن أن تصيب العدو في مختلف مناطق المدينة".
ويشار إلى أن مدينة سيفيرسك تقع على بعد 30 كيلومترا تقريبا غرب مدينة ليسيتشانسك. ومنذ 3 يوليو الجاري، تشهد سيفيرسك معارك عنيفة بين القوات المتحالفة والقوات الأوكرانية، التي انسحبت إليها من ليسيتشانسك.
المصدر: نوفوستي