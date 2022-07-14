 
مباشر

القوات المتحالفة تسيطر ميدانيا على مدينة سيفيرسك

أخبار العالم

القوات المتحالفة تسيطر ميدانيا على مدينة سيفيرسك
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tf0v

قال دانييل بيزسونوف نائب وزير الإعلام بجمهورية دونيتسك الشعبية، في حديث تلفزيوني، إن مدينة سيفيرسك باتت تحت السيطرة الميدانية لقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والجيش الروسي.

وأضاف نائب الوزير: "وفقا لتصريحات بعض المسؤولين بجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك وفقا لمصادرنا العسكرية، يدور القتال عند أطراف سيفيرسك، أي في الواقع باتت هذه المدينة تحت سيطرتنا العملياتية".

وتابع نائب الوزير القول: "هذا يعني أن نيران قواتنا يمكن أن تصيب العدو في مختلف مناطق المدينة".

إقرأ المزيد
"تاس": قوات لوغانسك والجيش الروسي يدخلان سيفيرسك ويعملان على تمشيطها

ويشار إلى أن مدينة سيفيرسك تقع على بعد 30 كيلومترا تقريبا غرب مدينة ليسيتشانسك. ومنذ 3 يوليو الجاري، تشهد سيفيرسك معارك عنيفة بين القوات المتحالفة والقوات الأوكرانية، التي انسحبت إليها من ليسيتشانسك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا