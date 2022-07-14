أول مدفع هاوتزر M777 أمريكي غنيمة بيد قوات لوغانسك

قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن أول مدفع هاوتزر أمريكي من طراز M777 عيار 155 مم، وقع غنيمة بيد عناصرها مؤخرا.

وأضافت القيادة في بيانها: "تمكن عناصر القوات الشعبية بجمهورية لوغانسك من اغتنام أول بطارية مدفع هاوتزر M777 أمريكية، كانت بيد القوات الأوكرانية".

ولم يحدد البيان مكان وزمان الحصول على الغنيمة، وفقط أشار إلى أن ذلك تم خلال العمليات القتالية ضد الوحدات الأوكرانية.

في وقت سابق، زودت الولايات المتحدة، سلطات كييف بمدافع هاوتزر طويلة المدى من طراز M777 عيار 155 مم، والتي استخدمتها القوات الأوكرانية مرارا وتكرارا لقصف المدن، بما في ذلك دونيتسك مما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين.

المصدر: نوفوستي