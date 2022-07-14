السفارة الأمريكية في القدس: بايدن سيزور الضفة الغربية للتأكيد على حل الدولتين

قال مكتب الشؤون الفلسطينية التابع للسفارة الأمريكية في القدس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور الضفة الغربية للتشاور مع السلطة الفلسطينية.

وذكر المكتب في بيان صحفي مقتضب أن زيارة بايدن تأتي للتأكيد على دعمه القوي لحل الدولتين، مع تدابير متساوية للأمن والحرية والفرص للشعب الفلسطيني.

وحسب البرنامج المعلن فإن بايدن سيزور مستشفى أوغستا فيكتوريا في القدس الشرقية يوم غد الجمعة عند الساعة العاشرة والنصف صباحا.

فيما سيصل بايدن إلى القصر الرئاسي في بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

ويغادر الرئيس الأمريكي المقاطعة عند الساعة الواحدة ظهرا، مع احتمالية زيارة قصيرة لكنيسة المهد ومن ثم إلى مهبط الطائرات ببيت لحم، حيث سيطير على متن هليكوبتر إلى مطار اللد، ليغادر بعدها إلى السعودية.

المصدر: "معا"