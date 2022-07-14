زاخاروفا: بلينكن يكذب بشأن احتجاز روسيا لملايين الأوكرانيين

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يكذب عندما يتحدث عن احتجاز مزعوم لـ 1.6 مليون مواطن أوكراني في روسيا.

وأضافت الدبلوماسية الروسية، في حديث تلفزيوني معلقة على تصريح بلينكن: "هذه كذبة واضحة".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه من الصعب جدا تصور، كيف يمكن إجبار أي شخص على حمل جنسية أخرى والحصول على جواز سفر من دولة ثانية.

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في وقت سابق، زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن روسيا تحتجز قسرا ما يصل إلى 1.6 مليون مواطن أوكراني على أراضيها، وبأن السلطات الروسية تصادر وثائقهم وتجبرهم على حمل جوازات سفر روسية.

المصدر: نوفوستي