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أي الدول تشكل المجتمع الدولي؟.. صورة من وزارة الخارجية الصينية أصدق إنباء من الكلمات

أخبار العالم

أي الدول تشكل المجتمع الدولي؟.. صورة من وزارة الخارجية الصينية أصدق إنباء من الكلمات
Twitter
المجتمع الدولي الحقيقي..
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نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، صورة في حسابه على موقع "تويتر" تظهر النفاق الغربي في تعامله مع يسميه "المجتمع الدولي".

وأوضح تشاو ليجيان أن ما يعتبره الغرب "المجتمع الدولي" هو في واقع الأمر مجموعة الدول الغربية فقط، بينما يتضح من الصورة النسبة بين ذلك "المجتمع الدولي" والمجتمع الدولي الحقيقي جغرافيا.

وكتب الدبلوماسي على صورته: "ما الذي يعنيه المجتمع الدولي؟"، في إشارة إلى الفرق بين مجمل تعداد سكان البلدان الغربية الذي يقارب المليار نسمة، أمام بقية العالم الذي سوف يصل تعداده مع نهاية العام الحالي إلى قرابة 8 مليار نسمة.

المصدر: تويتر

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