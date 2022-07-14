أي الدول تشكل المجتمع الدولي؟.. صورة من وزارة الخارجية الصينية أصدق إنباء من الكلمات

نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، صورة في حسابه على موقع "تويتر" تظهر النفاق الغربي في تعامله مع يسميه "المجتمع الدولي".

What does "International Community" mean? pic.twitter.com/qmFQLE0Lga — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) July 13, 2022

وأوضح تشاو ليجيان أن ما يعتبره الغرب "المجتمع الدولي" هو في واقع الأمر مجموعة الدول الغربية فقط، بينما يتضح من الصورة النسبة بين ذلك "المجتمع الدولي" والمجتمع الدولي الحقيقي جغرافيا.

وكتب الدبلوماسي على صورته: "ما الذي يعنيه المجتمع الدولي؟"، في إشارة إلى الفرق بين مجمل تعداد سكان البلدان الغربية الذي يقارب المليار نسمة، أمام بقية العالم الذي سوف يصل تعداده مع نهاية العام الحالي إلى قرابة 8 مليار نسمة.

المصدر: تويتر