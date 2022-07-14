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وزير الدفاع الإسرائيلي يفشل في فتح زجاجة مياه بأسنانه ومواقع التواصل تتفاعل (فيديو)

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وزير الدفاع الإسرائيلي يفشل في فتح زجاجة مياه بأسنانه ومواقع التواصل تتفاعل (فيديو)
AP
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وهو يحاول فتح زجاجة مياه بأسنانه خلال حفل استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار بن غوريون.

ويظهر غانتس في الفيديو وهو يحاول فتح الزجاجة باستخدام أسنانه مرات عدة دون جدوى. وعلق أحد المغردين ساخرا: "... أسباب عدم تمكنه من استخدام يديه مصنفة على أنها مسألة أمن قومي".

وكتب آخر: "بايدن يزور إسرائيل.. من بين الغرائب ​​المختلفة طريقة فتح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لزجاجة الماء".

وفي تغريدة أخرى قال مغرد: "ربما حصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على تفويض أو اثنين باستخدام أسنانه لفتح زجاجة ماء في حفل الترحيب بالرئيس بايدن".

المصدر: RT

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