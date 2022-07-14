وزير الدفاع الإسرائيلي يفشل في فتح زجاجة مياه بأسنانه ومواقع التواصل تتفاعل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وهو يحاول فتح زجاجة مياه بأسنانه خلال حفل استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار بن غوريون.

ويظهر غانتس في الفيديو وهو يحاول فتح الزجاجة باستخدام أسنانه مرات عدة دون جدوى. وعلق أحد المغردين ساخرا: "... أسباب عدم تمكنه من استخدام يديه مصنفة على أنها مسألة أمن قومي".

Defense Minister Benny Gantz trying to open a water bottle with his teeth. The reasons he couldn’t use his hands are classified as a matter of national security. https://t.co/3ZxXvhc25n — Shaiel Ben-Ephraim (@academic_la) July 13, 2022

وكتب آخر: "بايدن يزور إسرائيل.. من بين الغرائب ​​المختلفة طريقة فتح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لزجاجة الماء".

وفي تغريدة أخرى قال مغرد: "ربما حصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على تفويض أو اثنين باستخدام أسنانه لفتح زجاجة ماء في حفل الترحيب بالرئيس بايدن".

Israeli Defense Minister Benny Gantz may have gained a mandate or two by using his teeth to open a water bottle at the welcome ceremony for President Biden.pic.twitter.com/es1g08qOZ8 — Guy Ziv (@ZivGuy) July 13, 2022

المصدر: RT