بالفيديو.. بايدن لدى وصوله إلى إسرائيل: ماذا أفعل الآن؟!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن يتساءل عما سيفعله خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت لدى وصوله إلى إسرائيل، يوم أمس الأربعاء.

ويسمع بايدن يقول في مقطع الفيديو: "ماذا سأفعل الآن؟"، ليقوم عدد من الأشخاص حوله بالإشارة إلى السجادة الحمراء، بمعنى أنه يجب أن يمشي عليها الآن. الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

JOE BIDEN in Israel: "What am I doing now?" pic.twitter.com/liBEsBsz2f — RNC Research (@RNCResearch) July 13, 2022

وقد وصف أحد المغردين بايدن بـ"الجاهل"، وما حدث بـ"الأمر الحزين".

Clueless Joe Biden asks, "What am I doing now?" and has to be guided back onto the red carpet. Sad. pic.twitter.com/5OZ6M3vexn — Brick Suit (@Brick_Suit) July 13, 2022

وكتب آخر: "أمريكا نحن في ورطة".

JOE BIDEN in Israel: "What am I doing now?"



America we are in trouble pic.twitter.com/qoQyDTxSjx — Terrence K. Williams (@w_terrence) July 13, 2022

دولة امريكا العميقة لا تستطيع أن تُرقِّع أو تغطي كوارث جو بايدن إلى الأبد



بايدن👇 " ماذا أفعل الآن "



اليساريون العرب " هذه خطة شطرنج لا تفقهونها " https://t.co/X2XLEix6hO — أحمد الفراج (@amhfarraj) July 13, 2022

هذا وأظهرت استطلاعات جديدة للرأي أن 64% من الديمقراطيين يريدون مرشحا جديدا بديلا عن بايدن في عام 2024، بينما قال 46% من الناخبين الأمريكيين إنه يجب ألا يرشح نفسه مرة جديدة.

المصدر: RT