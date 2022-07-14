كشف القائد الأسير لكتيبة "دببة SS" القومية المتطرفة الأوكرانية أن غالبية الأسلحة والمعدات التابعة للكتائب القومية كانت أجنبية الصنع حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وأوضح ألكسندر كرافتسوف، في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، أنه أثناء حصار ماريوبول، بدأت الكتائب القومية تواجه مشاكل في الحصول على الأسلحة غربية الصنع.

وقال: "لم يكن لدى كتيبة آزوف من الأسلحة الأجنبية إلا صواريخ NLAW. أما صواريخ Javelin فلم تكن متوفرة لديهم، وإنما كانت موجودة لدى وحدات لمشاة البحرية فقط. ولم يكن هناك أي شيء من الأسلحة الأجنبية غير هذا، لأن الإمدادات كانت محدودة بسبب الحصار".

وذكر كرافتسوف أن أحد أفراد كتيبته ذبح أسيرا كان جميع الآخرين يعاملونه "بشكل طبيعي".

وحسب مصادر مفتوحة، فإن كتيبة "دببةSS " القومية المتطرفة الأوكرانية تعتبر جزءا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتصنف في أوكرانيا على أنها "وحدة للتخريب والاقتحام"، بينما ينظر إلى أفرادها في روسيا على أنهم نازيون جدد.

المصدر: "نوفوستي"