مقتل 89 شخصا في عاصمة هايتي في أسبوع من المواجهات المسلحة بين عصابات
AP Odelyn Joseph
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tez3
أعلنت منظمة غير حكومية أن المواجهات المسلحة الدائرة منذ أسبوع بين عصابات متناحرة في عاصمة هايتي بور أو برنس أسفرت عن سقوط 89 قتيلا على الأقل.
وقالت "الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان، يوم الأربعاء، إن هذه المواجهات أسفرت عن "مقتل 89 شخصا على الأقل كما أن 16 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين".
وأضافت أن هذه الحصيلة الأولية تتضمن كذلك "74 جريحا أصيبوا بالرصاص أو بالسلاح الأبيض".
يذكر أن هايتي تشهد تصاعدا لأعمال العنف بين العصابات المسلحة خلال الأشهر الأخيرة. وشل العنف الحياة بالعاصمة بور أو برنس.
المصدر: فرانس برس