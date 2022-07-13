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البنتاغون يعلن عن اختبار لصاروخ فرط صوتي

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البنتاغون يعلن عن اختبار لصاروخ فرط صوتي
Globallookpress
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أعلن البنتاغون عن اختبار "ناجح" لصاروخ فرط صوتي من صنع شركة "لوكهيد مارتن".

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية إن التجارب جرت بالقرب من سواحل كاليفورنيا الجنوبية.

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وأضاف أن التجربة أصبحت الـ 12 في إطار البرنامج لتطوير صاروخ مجنح واعد يطلق من الجو AGM-183A، وهي كذلك التجربة الثالثة لإطلاق الصاروخ.

وأكد البنتاغون أن الصاروخ بلغ سرعة فرط صوتية، ونفذ المهام الأولية والثانوية.

وكانت وسائل إعلام تتحدث عن اختبارين ناجحين لصواريخ فرط صوتية من صنع "لوكهيد مارتن" من برنامجي HAWC وARRW في أبريل ومايو الماضيين.

المصدر: نوفوستي

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