زيلينسكي: سنرد بشدة على اعتراف بيونغ يانغ بدونيتسك ولوغانسك

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا "سترد بشدة وعلى كافة المستويات" على اعتراف كوريا الشمالية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأضاف زيلينسكي في كلمة مصورة له، يوم الأربعاء، أن "هذا الخبر لا يتطلب تعليقات إضافية".

وكانت الخارجية الأوكرانية قد أعلنت الأربعاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية ردا على اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

واعتبرت كييف تلك الخطوة "محاولة تقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

المصدر: تاس