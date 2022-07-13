بايدن: لن يخيب أملي لخوض الانتخابات ضد ترامب مرة أخرى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يشعر بخيبة أمل إذا كانت هناك سباق رئاسي بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفي تصريح للقناة 12 الإسرائيلية، قال بايدن: "أنا لا أتوقع. لكنني لن أشعر بخيبة أمل"، مضيفا: "الشيء الوحيد الذي أعرفه عن السياسة والسياسة الأمريكية على وجه الخصوص هو أنه لا توجد طريقة للتنبؤ بما سيحدث".

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تمر نصف ولايته الرئاسية، و"لكن آمل أن يعود الحزب الجمهوري إلى الوضع الطبيعي وهو ليس حزب Make America Great Again (شعار حملة ترامب)".

من جهة أخرى، وردا على سؤال حول عما إذا كان سيعمل مع زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حال انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى، قال بايدن: "إسرائيل دولة ديمقراطية، ونحن ملتزمون بالدولة وليس بقائد فردي"، مضيفا "أنا وبيبي (لقب نتنياهو) نعرف بعضنا البعض منذ ما يقرب من 40 عاما ونعرف أين نتفق وأين نختلف.. مهمن كان القائد، سأعمل معه".

المصدر: The Hill